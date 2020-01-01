Токеномика на Pog (POG) Открийте ключова информация за Pog (POG), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Pog (POG) From gaming roots to memecoin. The image that started it all featured streamer Ryan "Gootecks" Gutierrez with a shocked or surprised expression during a viral moment, eventually becoming one of the most iconic Twitch emotes. Pog is all about that raw emotion and capturing a moment in time. Scored a Victory Royale live on stream? POG. Born from gaming culture, our project now brings the pog spirit to life through a penguin inspired by the classic Pingu animations—arguably one of the first true poggers. The heart of our project is simple: anyone can pog, and a pog moment can happen anytime, anywhere. In the world of crypto, there are endless pog moments, from life-changing events to unforgettable experiences. Официален уебсайт: https://www.pogonsolana.com Купете POG сега!

Токеномика и анализ на цената за Pog (POG) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Pog (POG), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 43.51K $ 43.51K $ 43.51K Общо предлагане: $ 999.74M $ 999.74M $ 999.74M Циркулиращо предлагане: $ 999.74M $ 999.74M $ 999.74M FDV (оценка при пълна реализация): $ 43.51K $ 43.51K $ 43.51K Рекорд за всички времена: $ 0.00286712 $ 0.00286712 $ 0.00286712 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Pog (POG)

Токеномика на Pog (POG): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Pog (POG) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой POG токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой POG токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на POG, разгледайте цената в реално време на токените POG!

Прогноза за цената за POG Искате ли да знаете какъв път може да поеме POG? Нашата страница за прогноза за цената POG съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените POG сега!

