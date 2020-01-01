Токеномика на Pog Coin (POGS) Открийте ключова информация за Pog Coin (POGS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Pog Coin (POGS) POG Digital, the digital subsidiary of the iconic 90s brand POG®, leverages blockchain technology to merge nostalgic collectibles with contemporary digital assets. It offers an innovative ecosystem where digital and physical POG collectibles are intertwined, powered by its own cryptocurrency, POG™ Coin. The platform not only caters to collectors and gamers but also serves as a tool for game developers, enabling seamless integration of blockchain features into their games. Официален уебсайт: https://explore.pogdigital.com/ Бяла книга: https://www.pogdigital.com/assets/docs/POG%20Digital%20Whitepaper.pdf Купете POGS сега!

Токеномика и анализ на цената за Pog Coin (POGS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Pog Coin (POGS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 3,13M $ 3,13M $ 3,13M Общо предлагане: $ 2,00B $ 2,00B $ 2,00B Циркулиращо предлагане: $ 2,00B $ 2,00B $ 2,00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 3,13M $ 3,13M $ 3,13M Рекорд за всички времена: $ 0,04968455 $ 0,04968455 $ 0,04968455 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0,00156493 $ 0,00156493 $ 0,00156493 Научете повече за цената на Pog Coin (POGS)

Токеномика на Pog Coin (POGS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Pog Coin (POGS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой POGS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой POGS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на POGS, разгледайте цената в реално време на токените POGS!

Прогноза за цената за POGS Искате ли да знаете какъв път може да поеме POGS? Нашата страница за прогноза за цената POGS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените POGS сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!