Токеномика на Podflow AI by Virtuals (POD) Открийте ключова информация за Podflow AI by Virtuals (POD), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Podflow AI by Virtuals (POD) Podflow AI is the first AI-powered crypto podcast that delivers breaking news, insights, and updates from across the crypto world, sourced from the web and social platforms. Designed for crypto enthusiasts, the podcast combines the power of artificial intelligence with engaging audio content, offering timely, high-quality episodes that feel as natural and captivating as human-hosted shows. Podflow AI provides listeners with a seamless way to stay informed about the fast-paced crypto industry, anytime, anywhere. Официален уебсайт: https://podflowai.com/ Купете POD сега!

Токеномика и анализ на цената за Podflow AI by Virtuals (POD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Podflow AI by Virtuals (POD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 118.08K $ 118.08K $ 118.08K Общо предлагане: $ 989.68M $ 989.68M $ 989.68M Циркулиращо предлагане: $ 989.68M $ 989.68M $ 989.68M FDV (оценка при пълна реализация): $ 118.08K $ 118.08K $ 118.08K Рекорд за всички времена: $ 0.00341037 $ 0.00341037 $ 0.00341037 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00011932 $ 0.00011932 $ 0.00011932 Научете повече за цената на Podflow AI by Virtuals (POD)

Токеномика на Podflow AI by Virtuals (POD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Podflow AI by Virtuals (POD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой POD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой POD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на POD, разгледайте цената в реално време на токените POD!

Прогноза за цената за POD Искате ли да знаете какъв път може да поеме POD? Нашата страница за прогноза за цената POD съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените POD сега!

