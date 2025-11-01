Информация за цената за Pockemy (PKM) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.03301221$ 0.03301221 $ 0.03301221 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.01% Промяна на цената (1д) -0.59% Промяна на цената (7д) -36.90% Промяна на цената (7д) -36.90%

Цената в реално време за Pockemy (PKM) е--. През последните 24 часа PKM се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PKM е $ 0.03301221, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, PKM има промяна от +0.01% за последния час, -0.59% за 24 часа и -36.90% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Pockemy (PKM)

Пазарна капитализация $ 755.47K$ 755.47K $ 755.47K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 755.47K$ 755.47K $ 755.47K Циркулиращо предлагане 999.93M 999.93M 999.93M Общо предлагане 999,934,526.669434 999,934,526.669434 999,934,526.669434

Текущата пазарна капитализация на Pockemy е $ 755.47K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на PKM е 999.93M, като общото предлагане е 999934526.669434. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 755.47K.