Токеномика на PNP Exchange (PNP) Открийте ключова информация за PNP Exchange (PNP), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за PNP Exchange (PNP) Predictandpump (PNP), aimed at making prediction markets fully permissionless and accessible. No orderbook, No illiquid markets. Trade your sentiments directly against the bonding curve permissionlesly! pnp.exchange embodies the concept of "correct-by-construction" markets: we start from facts we want to know, then deliberately design markets to optimally elicit that information from participants. Any user can pose a question about future events, create an instantly tradable market around it, and earn fees from the trading pool. Официален уебсайт: https://www.pnp.exchange Купете PNP сега!

Токеномика и анализ на цената за PNP Exchange (PNP) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за PNP Exchange (PNP), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 515.52K $ 515.52K $ 515.52K Общо предлагане: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Циркулиращо предлагане: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M FDV (оценка при пълна реализация): $ 515.52K $ 515.52K $ 515.52K Рекорд за всички времена: $ 0.00298397 $ 0.00298397 $ 0.00298397 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00053499 $ 0.00053499 $ 0.00053499 Научете повече за цената на PNP Exchange (PNP)

Токеномика на PNP Exchange (PNP): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на PNP Exchange (PNP) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PNP токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PNP токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PNP, разгледайте цената в реално време на токените PNP!

Прогноза за цената за PNP Искате ли да знаете какъв път може да поеме PNP? Нашата страница за прогноза за цената PNP съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PNP сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!