БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на PLYR L1 днес е 0.00344854 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за PLYR към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на PLYR в MEXC сега.Цената в реално време на PLYR L1 днес е 0.00344854 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за PLYR към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на PLYR в MEXC сега.

Повече за PLYR

PLYRценова информация

Какво представлява PLYR

Бяла книга PLYR

Официален уебсайт на PLYR

Токеномика на PLYR

PLYR ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

PLYR L1 Лого

PLYR L1 цена (PLYR)

Не се намира в списъка

1 PLYR към USD - цена в реално време:

$0.00344854
$0.00344854$0.00344854
0.00%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
PLYR L1 (PLYR) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:50:31 (UTC+8)

Информация за цената за PLYR L1 (PLYR) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02441299
$ 0.02441299$ 0.02441299

$ 0.0000707
$ 0.0000707$ 0.0000707

--

--

-9.95%

-9.95%

Цената в реално време за PLYR L1 (PLYR) е$0.00344854. През последните 24 часа PLYR се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PLYR е $ 0.02441299, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0000707.

Що се отнася до краткосрочното представяне, PLYR има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и -9.95% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за PLYR L1 (PLYR)

$ 421.39K
$ 421.39K$ 421.39K

--
----

$ 2.59M
$ 2.59M$ 2.59M

122.19M
122.19M 122.19M

749,980,944.1940541
749,980,944.1940541 749,980,944.1940541

Текущата пазарна капитализация на PLYR L1 е $ 421.39K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на PLYR е 122.19M, като общото предлагане е 749980944.1940541. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 2.59M.

История на цените за PLYR L1 (PLYR) USD

През днешния ден промяната в цената на PLYR L1 към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на PLYR L1 към USD беше $ +0.0024089741.
През последните 60 дни промяната в цената на PLYR L1 към USD беше $ -0.0009358382.
През последните 90 дни промяната в цената на PLYR L1 към USD беше $ -0.002367969852326471.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0--
30 дни$ +0.0024089741+69.85%
60 дни$ -0.0009358382-27.13%
90 дни$ -0.002367969852326471-40.71%

Какво е PLYR L1 (PLYR)

PLYR L1 is all about revolutionizing the way we experience gaming and blockchain. Our mission is to merge the thrill of gaming with the power of decentralized finance (DeFi). Whether you’re a player, developer, or just someone who loves innovation, PLYR gives you the tools to earn, stake, and play in a fully decentralized ecosystem. We’ve built an interconnected universe where in-game rewards, NFTs, and digital assets flow seamlessly across games and platforms. PLYR is here to reshape the future of gaming by making blockchain tech accessible, fun, and truly rewarding for everyone involved!

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Прогноза за цената за PLYR L1 (USD)

Колко ще струва PLYR L1 (PLYR) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от PLYR L1 (PLYR) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за PLYR L1.

Проверете прогнозата за цената за PLYR L1 сега!

PLYR към местни валути

Токеномика на PLYR L1 (PLYR)

Разбирането на токеномиката на PLYR L1 (PLYR) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените PLYR сега!

Хората също питат: Други въпроси относно PLYR L1 (PLYR)

Колко струва PLYR L1 (PLYR) днес?
Цената в реално време на PLYR в USD е 0.00344854 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на PLYR към USD?
Текущата цена на PLYR към USD е $ 0.00344854. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на PLYR L1?
Пазарната капитализация за PLYR е $ 421.39K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на PLYR?
Циркулиращото предлагане на PLYR е 122.19M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на PLYR?
PLYR постигна ATH цена от 0.02441299 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на PLYR?
PLYR достигна ATL цена от 0.0000707 USD.
Какъв е обемът на търговията на PLYR?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за PLYR е -- USD.
Ще се повиши ли PLYR тази година?
PLYR може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за PLYR за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:50:31 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за PLYR L1 (PLYR)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$110,213.65
$110,213.65$110,213.65

0.00%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,900.61
$3,900.61$3,900.61

+1.02%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.02783
$0.02783$0.02783

-13.51%

Solana Лого

Solana

SOL

$188.96
$188.96$188.96

+0.42%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,900.61
$3,900.61$3,900.61

+1.02%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$110,213.65
$110,213.65$110,213.65

0.00%

Solana Лого

Solana

SOL

$188.96
$188.96$188.96

+0.42%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.5441
$2.5441$2.5441

+0.79%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,090.80
$1,090.80$1,090.80

+0.59%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000698
$0.0000698$0.0000698

+39.60%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09903
$0.09903$0.09903

+890.30%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000718
$0.000718$0.000718

+259.00%

Jump Tom Лого

Jump Tom

JUMP

$0.00000113
$0.00000113$0.00000113

+76.56%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0042
$0.0042$0.0042

+68.00%

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00026
$0.00026$0.00026

+44.44%

MultiBank Group Лого

MultiBank Group

MBG

$0.6390
$0.6390$0.6390

+24.14%