Информация за цената за PLYR L1 (PLYR) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.02441299$ 0.02441299 $ 0.02441299 Най-ниска цена $ 0.0000707$ 0.0000707 $ 0.0000707 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) -9.95% Промяна на цената (7д) -9.95%

Цената в реално време за PLYR L1 (PLYR) е$0.00344854. През последните 24 часа PLYR се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PLYR е $ 0.02441299, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0000707.

Що се отнася до краткосрочното представяне, PLYR има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и -9.95% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за PLYR L1 (PLYR)

Пазарна капитализация $ 421.39K$ 421.39K $ 421.39K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 2.59M$ 2.59M $ 2.59M Циркулиращо предлагане 122.19M 122.19M 122.19M Общо предлагане 749,980,944.1940541 749,980,944.1940541 749,980,944.1940541

Текущата пазарна капитализация на PLYR L1 е $ 421.39K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на PLYR е 122.19M, като общото предлагане е 749980944.1940541. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 2.59M.