Информация за Plush Pepe (PPEPE) Plush Pepe (PPEPE) is a jetton-based memecoin on the TON blockchain boldly backed by a tweet from Telegram founder Pavel Durov. Featuring a transparent tokenomics framework—3% buy/sell tax, 10% auto‑burn, and 80% rewards in Toncoin to holders—the project incentivizes long-term community participation. Traded on Ston.fi and DeDust, Plush Pepe already boasts nearly 500 holders. Its auto‑burn mechanism reduces circulating supply over time, aligning holder rewards with increased Toncoin utility and scarcity. Официален уебсайт: https://plushpepe.org/ Купете PPEPE сега!

Токеномика и анализ на цената за Plush Pepe (PPEPE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Plush Pepe (PPEPE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 11.48K $ 11.48K $ 11.48K Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 11.48K $ 11.48K $ 11.48K Рекорд за всички времена: $ 0.00369276 $ 0.00369276 $ 0.00369276 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00011481 $ 0.00011481 $ 0.00011481 Научете повече за цената на Plush Pepe (PPEPE)

Токеномика на Plush Pepe (PPEPE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Plush Pepe (PPEPE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PPEPE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PPEPE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PPEPE, разгледайте цената в реално време на токените PPEPE!

Прогноза за цената за PPEPE Искате ли да знаете какъв път може да поеме PPEPE? Нашата страница за прогноза за цената PPEPE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PPEPE сега!

