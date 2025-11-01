Текущата пазарна капитализация на PLURcoin е $ 188.75K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на PLUR е 1.10B, като общото предлагане е 56097013924.83797. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 9.65M.

Цената в реално време за PLURcoin (PLUR) е--. През последните 24 часа PLUR се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PLUR е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

История на цените за PLURcoin (PLUR) USD

През днешния ден промяната в цената на PLURcoin към USD беше $ 0.

През последните 30 дни промяната в цената на PLURcoin към USD беше $ 0.

През последните 60 дни промяната в цената на PLURcoin към USD беше $ 0.

През последните 90 дни промяната в цената на PLURcoin към USD беше $ 0.