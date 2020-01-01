Токеномика на Plume USD (PUSD) Открийте ключова информация за Plume USD (PUSD), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Plume USD (PUSD) Plume USD is the premier stablecoin of the Plume ecosystem, designed to support seamless financial operations within Real World Asset Finance (RWAfi). Fully backed and deeply liquid, Plume USD plays a critical role in enabling secure payments, efficient trading, and robust collateralization across onchain apps on Plume. Plume USD provides a unified liquidity layer for all stablecoin operations on Plume, and is the gateway to earning passive real world yield on assets deposited into the Plume ecosystem. Официален уебсайт: https://pusd.plume.org/ Бяла книга: https://docs.plume.org/plume/plume-chain/official-tokens/plume-usd Купете PUSD сега!

Токеномика и анализ на цената за Plume USD (PUSD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Plume USD (PUSD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 32.00M $ 32.00M $ 32.00M Общо предлагане: $ 32.05M $ 32.05M $ 32.05M Циркулиращо предлагане: $ 32.05M $ 32.05M $ 32.05M FDV (оценка при пълна реализация): $ 32.00M $ 32.00M $ 32.00M Рекорд за всички времена: $ 1.01 $ 1.01 $ 1.01 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.989705 $ 0.989705 $ 0.989705 Текуща цена: $ 0.999771 $ 0.999771 $ 0.999771 Научете повече за цената на Plume USD (PUSD)

Токеномика на Plume USD (PUSD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Plume USD (PUSD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PUSD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PUSD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PUSD, разгледайте цената в реално време на токените PUSD!

Прогноза за цената за PUSD Искате ли да знаете какъв път може да поеме PUSD? Нашата страница за прогноза за цената PUSD съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PUSD сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!