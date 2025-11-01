Информация за цената за Plume Staked ETH (PETH) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 3,652.54 - $ 3,855.17
24-часов нисък: $ 3,652.54
24-часов висок: $ 3,855.17
Рекорд за всички времена: $ 4,947.99
Най-ниска цена: $ 3,366.9
Промяна на цената (1ч): -0.17%
Промяна на цената (1д): +4.87%
Промяна на цената (7д): -0.13%

Цената в реално време за Plume Staked ETH (PETH) е$3,848.24. През последните 24 часа PETH се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 3,652.54 до най-висока стойност $ 3,855.17, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PETH е $ 4,947.99, а най-ниската цена за всички времена е $ 3,366.9.

Що се отнася до краткосрочното представяне, PETH има промяна от -0.17% за последния час, +4.87% за 24 часа и -0.13% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Plume Staked ETH (PETH)

Пазарна капитализация: $ 189.50K
Обем (24 часа): --
Напълно разредена пазарна капитализация: $ 189.50K
Циркулиращо предлагане: 49.24
Общо предлагане: 49.24382971322069

Текущата пазарна капитализация на Plume Staked ETH е $ 189.50K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на PETH е 49.24, като общото предлагане е 49.24382971322069. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 189.50K.