Информация за Pledge (PLEDGE) The $PLEDGE is a memecoin for people who keep their word. It was supported by an organic and fair community launch, custom smart contracts, and tons of memes. It is a community effort with no budget, no team, and no institutional backing. The only way to get an initial allocation was to be vouched by someone who’s already in and agree to uphold the pledge. The airdrop of 90% of the supply was evenly distributed to 900 holders. The remaining 10% was used to seed a liquidity pool along with community donations. The Pledge works on an honor system. But your pledge is public, and your reputation is at stake. The Pledge smart contract has no transfer restrictions, but it contains functions to help the community track the status of each wallet’s pledge. The Pledge I will not sell more than 1% of my $PLEDGE each month I will tweet once a month: "I am upholding the $PLEDGE" Our word is our bond, and there is no amount of money that will ever change that. Официален уебсайт: https://www.thepledge.meme/ Бяла книга: https://www.thepledge.meme/PledgeWhitepaper.pdf Купете PLEDGE сега!

Токеномика и анализ на цената за Pledge (PLEDGE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Pledge (PLEDGE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 291.15K $ 291.15K $ 291.15K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 291.15K $ 291.15K $ 291.15K Рекорд за всички времена: $ 0.0093626 $ 0.0093626 $ 0.0093626 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00029152 $ 0.00029152 $ 0.00029152 Научете повече за цената на Pledge (PLEDGE)

Токеномика на Pledge (PLEDGE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Pledge (PLEDGE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PLEDGE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PLEDGE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PLEDGE, разгледайте цената в реално време на токените PLEDGE!

