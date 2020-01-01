Токеномика на Plebbit (PLEB)
Информация за Plebbit (PLEB)
PLEB is the official token of Plebbit, a serverless, adminless, decentralized reddit alternative with no transaction fees. PLEB holders can upvote or downvote a community to decide whether it should be visible in the homepage of the app. The token is also required to submit DAO proposals, and it can be used for tipping, awards and get other perks in the apps.
WHAT IS PLEBBIT? Plebbit is the only decentralized and scalable social networking protocol where anyone can create and fully own a community. The plebbit protocol is fully open source, and it can be used with any forum interface built on top of it. Each community acts like a server, and each community owner decides how/if to moderate the community, as there are no admins. To combat spam, community owners can set any kind of challenge for their users, such as captcha.
WHY NOT FEDERATED? Absolute free speech. Unlike federated social media, Plebbit is pure peer-to-peer: users can always connect to a community directly by knowing its address, and each user has full ownership of their own data, so no instance/relay exists with the power of censoring users or communities.
WHY NOT A BLOCKCHAIN? Scalable to millions of users. Unlike blockchain-based social media, Plebbit users can be full nodes on about 2GB of RAM by simply browsing with the desktop app (uses IPFS), automatically seeding all communities from which they download content. All content is text-only (including links for media).
HOW CAN I USE IT? Check out the clients on plebbit.com
- https://seedit.eth.limo/#/: a Plebbit interface based on the original Reddit UI.
- https://plebchan.eth.limo/#/: a Plebbit interface designed with a 4chan UI.
- https://plebones.eth.limo/#/: a bare-bones Plebbit interface, initially created for testing purposes.
Plebbit represents the next evolution of web3 social media. The voices of the plebs will no longer be silenced.
To learn more, please visit plebbit.com
Токеномика и анализ на цената за Plebbit (PLEB)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Plebbit (PLEB), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Plebbit (PLEB): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Plebbit (PLEB) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой PLEB токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой PLEB токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на PLEB, разгледайте цената в реално време на токените PLEB!
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.