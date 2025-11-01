Информация за цената за Plazzy the dog (PLAZZY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.0006418 $ 0.00064236 24-часов нисък $ 0.0006418 24-часов висок $ 0.00064236 Рекорд за всички времена $ 0.00079773 Най-ниска цена $ 0.00021654 Промяна на цената (1ч) 0.00% Промяна на цената (1д) +0.09% Промяна на цената (7д) +0.06%

Цената в реално време за Plazzy the dog (PLAZZY) е$0.00064236. През последните 24 часа PLAZZY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0006418 до най-висока стойност $ 0.00064236, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PLAZZY е $ 0.00079773, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00021654.

Що се отнася до краткосрочното представяне, PLAZZY има промяна от 0.00% за последния час, +0.09% за 24 часа и +0.06% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Plazzy the dog (PLAZZY)

Пазарна капитализация $ 642.36K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 642.36K Циркулиращо предлагане 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Plazzy the dog е $ 642.36K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на PLAZZY е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 642.36K.