Какво е PlayFi Studio (PLAYFI)

$PLAYFI is a cross-chain token used as the native currency to play PlayFi-branded games, encouraging communities to communicate and grow with each other, fostering a healthy crypto environment where gamers can have fun earning crypto using their gaming skills, as well as collecting PlayFi Tokens to enable revenue sharing on all games.

