Какво е Player 2 (DEO)

1) Player 2 allows you to discover Solana through a gamified world. It's where communities and businesses meet, and it's powered by a USDC backed economy. 2) Our ecosystem is a collection of multiple smaller projects and our main token (DEO) is backed by a USDC reserve that keeps growing. 3) Launched DeFi protocol in Mar 2022, launched an NFT collection in Aug 2022, launched token in Jan 2023. 4) Launch new DeFi fund which gives stable yields on SOL and USDC. 5) Transacting throughout our entire Player 2 world.

