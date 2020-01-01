Токеномика на PLATH ($PLATH) Открийте ключова информация за PLATH ($PLATH), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за PLATH ($PLATH) PLATH is a meme coin with a charitable purpose to support the endangered Platypus. PLATH donate to conservation efforts to support platypuses at market cap milestones. PLATH have adopted a growing number Platypuses from the WWF and have a charity road map with set goals to support research into conservation efforts with Platypus sanctuary's. PLATH is also a fun meme, with various different characters in our unique style drawn by the artist on our team. The team at PLATH have developed NFT's, which are verified by tensor.trade. Официален уебсайт: https://plathonsolana.com/ Бяла книга: https://drive.google.com/file/d/12N9I7jMVc0_gZyE7oTibcw2mbeS_WaGc/view?usp=drivesdk Купете $PLATH сега!

Токеномика и анализ на цената за PLATH ($PLATH) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за PLATH ($PLATH), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 286.77K $ 286.77K $ 286.77K Общо предлагане: $ 967.62M $ 967.62M $ 967.62M Циркулиращо предлагане: $ 967.62M $ 967.62M $ 967.62M FDV (оценка при пълна реализация): $ 286.77K $ 286.77K $ 286.77K Рекорд за всички времена: $ 0.00150056 $ 0.00150056 $ 0.00150056 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00029637 $ 0.00029637 $ 0.00029637 Научете повече за цената на PLATH ($PLATH)

Токеномика на PLATH ($PLATH): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на PLATH ($PLATH) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой $PLATH токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой $PLATH токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на $PLATH, разгледайте цената в реално време на токените $PLATH!

Прогноза за цената за $PLATH Искате ли да знаете какъв път може да поеме $PLATH? Нашата страница за прогноза за цената $PLATH съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените $PLATH сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!