Токеномика на Plata Network (PLATA) Открийте ключова информация за Plata Network (PLATA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Plata Network (PLATA) Plata Network is a unique, pioneer project of the MultiversX blockchain (formerly Elrond Network), that merges the worlds of motorsport and blockchain technology. The project emphasizes the use of MultiversX ESDTs (eStandard Digital Tokens), NFTs (Non-Fungible Tokens), SFTs (Semi-Fungible Tokens) and Staking Rewards, but also Bitcoin Ordinals and Runes, encouraging users to take their digital assets to the next level. Furthermore, Plata Network is part of the larger MultiversX ecosystem, which supports a variety of projects and initiatives. This interconnectedness allows the project to leverage the strengths of the MultiversX community while contributing to its growth and diversity by pioneering heritage. In summary, Plata Network represents an innovative intersection of motorsport and blockchain technology, offering users a fresh approach to digital assets. Invitation to dive deeper, after this Pit Stop, into our X Community! Официален уебсайт: https://multiversx.com/ecosystem/project/plata-network Бяла книга: https://drive.google.com/file/d/1Tj0MsKKVXnzrt4WvXSJ75N50CBCxfgeh/view Купете PLATA сега!

Токеномика и анализ на цената за Plata Network (PLATA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Plata Network (PLATA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 49.50K $ 49.50K $ 49.50K Общо предлагане: $ 510.00M $ 510.00M $ 510.00M Циркулиращо предлагане: $ 366.00M $ 366.00M $ 366.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 68.97K $ 68.97K $ 68.97K Рекорд за всички времена: $ 0.01050666 $ 0.01050666 $ 0.01050666 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00013523 $ 0.00013523 $ 0.00013523 Научете повече за цената на Plata Network (PLATA)

Токеномика на Plata Network (PLATA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Plata Network (PLATA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PLATA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PLATA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PLATA, разгледайте цената в реално време на токените PLATA!

Прогноза за цената за PLATA Искате ли да знаете какъв път може да поеме PLATA? Нашата страница за прогноза за цената PLATA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PLATA сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!