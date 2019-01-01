Токеномика на Plastiks (PLASTIK)
Информация за Plastiks (PLASTIK)
Plastiks is a product of Nozama, Nozama was founded back in early 2019 with the objective to become the world’s largest sustainability technology company, and that goal remains more true than ever. Plastiks.io is a marketplace utilizing a smart contract approach to merge two-multibillion-dollar industries: NFTs and Recycling. The Plastiks platform allows recyclers to mint and sell NFTs as recycling guarantees so that recyclers can monetize their recycling data. Producers of single-use plastic can increase traceability of their single-use packaging. The Plastiks platform will not only allow Single-use packaging brands to demonstrate their commitment to the environment through offsetting their waste, but it allows them to comply with the recently imposed EU single use packaging tracking regulation. As for recyclers, it’ll be an additional stream of revenue. Plastiks is a place where artists, recyclers, and single use packaging companies can work as a team to make the world cleaner.
Plastik is the native utility token that is used to:
Unlock the utility of the platform to mint, list and transact on the plastiks.io platform. All recyclers and artists will need to use plastik to create their NFTs. The producers of plastic or the consumer brands will be incentivized to buy these NFTs with Plastik.
Токеномика и анализ на цената за Plastiks (PLASTIK)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Plastiks (PLASTIK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Plastiks (PLASTIK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Plastiks (PLASTIK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой PLASTIK токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой PLASTIK токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на PLASTIK, разгледайте цената в реално време на токените PLASTIK!
Прогноза за цената за PLASTIK
Искате ли да знаете какъв път може да поеме PLASTIK? Нашата страница за прогноза за цената PLASTIK съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.