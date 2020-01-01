Токеномика на Plants VS Ronke (PVR) Открийте ключова информация за Plants VS Ronke (PVR), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Plants VS Ronke (PVR) Plants vs Ronke (PVR) Grow. Defend. Earn. Plants vs Ronke is a click-to-earn farming and defense game built on the Ronin blockchain, inspired by the classic "Plants vs Undead" — but with an upgraded token economy, no LE system, and full ownership of NFTs. Players plant Seed NFTs or temporary crops, water and protect them using farming items, defend against random weather or enemy events, and harvest $PVR tokens. Own Land NFTs to earn passive income when others water your land. Upgrade your Farm Slots, boost your hashpower, and stake your way to long-term rewards. Официален уебсайт: https://pvr.ronencoin.tech/ Купете PVR сега!

Токеномика и анализ на цената за Plants VS Ronke (PVR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Plants VS Ronke (PVR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 212.47K $ 212.47K $ 212.47K Общо предлагане: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Циркулиращо предлагане: $ 251.26M $ 251.26M $ 251.26M FDV (оценка при пълна реализация): $ 253.68K $ 253.68K $ 253.68K Рекорд за всички времена: $ 0.01016038 $ 0.01016038 $ 0.01016038 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.0008456 $ 0.0008456 $ 0.0008456 Научете повече за цената на Plants VS Ronke (PVR)

Токеномика на Plants VS Ronke (PVR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Plants VS Ronke (PVR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PVR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PVR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PVR, разгледайте цената в реално време на токените PVR!

