Информация за цената за Plantfun (PLANTFUN) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00000681 $ 0.00000681 $ 0.00000681 24-часов нисък $ 0.00000732 $ 0.00000732 $ 0.00000732 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00000681$ 0.00000681 $ 0.00000681 24-часов висок $ 0.00000732$ 0.00000732 $ 0.00000732 Рекорд за всички времена $ 0.00016458$ 0.00016458 $ 0.00016458 Най-ниска цена $ 0.00000679$ 0.00000679 $ 0.00000679 Промяна на цената (1ч) -1.11% Промяна на цената (1д) +5.39% Промяна на цената (7д) -20.97% Промяна на цената (7д) -20.97%

Цената в реално време за Plantfun (PLANTFUN) е$0.00000724. През последните 24 часа PLANTFUN се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00000681 до най-висока стойност $ 0.00000732, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PLANTFUN е $ 0.00016458, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000679.

Що се отнася до краткосрочното представяне, PLANTFUN има промяна от -1.11% за последния час, +5.39% за 24 часа и -20.97% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Plantfun (PLANTFUN)

Пазарна капитализация $ 7.18K$ 7.18K $ 7.18K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 7.18K$ 7.18K $ 7.18K Циркулиращо предлагане 991.43M 991.43M 991.43M Общо предлагане 991,434,911.0 991,434,911.0 991,434,911.0

Текущата пазарна капитализация на Plantfun е $ 7.18K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на PLANTFUN е 991.43M, като общото предлагане е 991434911.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 7.18K.