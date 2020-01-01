Токеномика на Plankton in Pain (AAAHHM) Открийте ключова информация за Plankton in Pain (AAAHHM), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Plankton in Pain (AAAHHM) Plankton getting served in 4k Plankton in Pain is a meme community on Solana, The project was fair-launched on Pump.fun, This is a purely community-driven project. With a dedicated team and a vibrant community, $AAAHHM Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together! Join our community of meme enthusiasts and crypto aficionados . Официален уебсайт: https://www.aaahhm.meme/ Купете AAAHHM сега!

Токеномика и анализ на цената за Plankton in Pain (AAAHHM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Plankton in Pain (AAAHHM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 61.62K Общо предлагане: $ 999.97M Циркулиращо предлагане: $ 999.97M FDV (оценка при пълна реализация): $ 61.62K Рекорд за всички времена: $ 0.070298 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 Текуща цена: $ 0

Токеномика на Plankton in Pain (AAAHHM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Plankton in Pain (AAAHHM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AAAHHM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AAAHHM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AAAHHM, разгледайте цената в реално време на токените AAAHHM!

Прогноза за цената за AAAHHM Искате ли да знаете какъв път може да поеме AAAHHM? Нашата страница за прогноза за цената AAAHHM съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените AAAHHM сега!

