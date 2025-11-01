БорсаDEX+
Цената в реално време на Planet Horse V2 днес е 0.00020925 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за PHORSE към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на PHORSE в MEXC сега.

Planet Horse V2 цена (PHORSE)

$0.00020925
Planet Horse V2 (PHORSE) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:49:10 (UTC+8)

Информация за цената за Planet Horse V2 (PHORSE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
24-часов нисък
$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0
$ 0.00181314
$ 0.00005106
-8.10%

-8.10%

Цената в реално време за Planet Horse V2 (PHORSE) е$0.00020925. През последните 24 часа PHORSE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PHORSE е $ 0.00181314, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00005106.

Що се отнася до краткосрочното представяне, PHORSE има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и -8.10% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Planet Horse V2 (PHORSE)

$ 62.78K
--
$ 62.78K
300.00M
300,000,000.0
Текущата пазарна капитализация на Planet Horse V2 е $ 62.78K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на PHORSE е 300.00M, като общото предлагане е 300000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 62.78K.

История на цените за Planet Horse V2 (PHORSE) USD

През днешния ден промяната в цената на Planet Horse V2 към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Planet Horse V2 към USD беше $ -0.0001234407.
През последните 60 дни промяната в цената на Planet Horse V2 към USD беше $ -0.0001640934.
През последните 90 дни промяната в цената на Planet Horse V2 към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0--
30 дни$ -0.0001234407-58.99%
60 дни$ -0.0001640934-78.41%
90 дни$ 0--

Какво е Planet Horse V2 (PHORSE)

Planet Horse is a pixel-perfect Play-to-Earn horse racing game built on the Ronin Network, combining strategic gameplay, competitive racing, and digital ownership. Players train, evolve, and race NFT horses to earn $PHORSE and $MEDAL, the core tokens powering upgrades, item trading, and leaderboard

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Planet Horse V2 (PHORSE) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Planet Horse V2 (USD)

Колко ще струва Planet Horse V2 (PHORSE) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Planet Horse V2 (PHORSE) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Planet Horse V2.

Проверете прогнозата за цената за Planet Horse V2 сега!

PHORSE към местни валути

Токеномика на Planet Horse V2 (PHORSE)

Разбирането на токеномиката на Planet Horse V2 (PHORSE) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените PHORSE сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Planet Horse V2 (PHORSE)

Колко струва Planet Horse V2 (PHORSE) днес?
Цената в реално време на PHORSE в USD е 0.00020925 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на PHORSE към USD?
Текущата цена на PHORSE към USD е $ 0.00020925. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Planet Horse V2?
Пазарната капитализация за PHORSE е $ 62.78K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на PHORSE?
Циркулиращото предлагане на PHORSE е 300.00M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на PHORSE?
PHORSE постигна ATH цена от 0.00181314 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на PHORSE?
PHORSE достигна ATL цена от 0.00005106 USD.
Какъв е обемът на търговията на PHORSE?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за PHORSE е -- USD.
Ще се повиши ли PHORSE тази година?
PHORSE може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за PHORSE за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:49:10 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Planet Horse V2 (PHORSE)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

