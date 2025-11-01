Информация за цената за Planet Horse V2 (PHORSE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00181314$ 0.00181314 $ 0.00181314 Най-ниска цена $ 0.00005106$ 0.00005106 $ 0.00005106 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) -8.10% Промяна на цената (7д) -8.10%

Цената в реално време за Planet Horse V2 (PHORSE) е$0.00020925. През последните 24 часа PHORSE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PHORSE е $ 0.00181314, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00005106.

Що се отнася до краткосрочното представяне, PHORSE има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и -8.10% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Planet Horse V2 (PHORSE)

Пазарна капитализация $ 62.78K$ 62.78K $ 62.78K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 62.78K$ 62.78K $ 62.78K Циркулиращо предлагане 300.00M 300.00M 300.00M Общо предлагане 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Planet Horse V2 е $ 62.78K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на PHORSE е 300.00M, като общото предлагане е 300000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 62.78K.