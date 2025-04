Какво е PKT (PKT)

PKT creates an economic incentive for people to scale and maintain physical bandwidth infrastructure worldwide. PKT uses the world's first bandwidth-hard proof of work called PacketCrypt. The resulting PKT Network is a high speed, robust data network that improves data transmission speed, latency and lowers costs for access to the internet via mesh networking. PKT is growing to become the world’s largest ISP owned and operated by the people who use it.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

PKT (PKT) ресурс Официален уеб сайт