Информация за цената за PJN (PJN) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00004432 $ 0.00004432 $ 0.00004432 24-часов нисък $ 0.00004833 $ 0.00004833 $ 0.00004833 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00004432$ 0.00004432 $ 0.00004432 24-часов висок $ 0.00004833$ 0.00004833 $ 0.00004833 Рекорд за всички времена $ 0.00288545$ 0.00288545 $ 0.00288545 Най-ниска цена $ 0.00004432$ 0.00004432 $ 0.00004432 Промяна на цената (1ч) -0.34% Промяна на цената (1д) -2.17% Промяна на цената (7д) -28.57% Промяна на цената (7д) -28.57%

Цената в реално време за PJN (PJN) е$0.00004489. През последните 24 часа PJN се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00004432 до най-висока стойност $ 0.00004833, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PJN е $ 0.00288545, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00004432.

Що се отнася до краткосрочното представяне, PJN има промяна от -0.34% за последния час, -2.17% за 24 часа и -28.57% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за PJN (PJN)

Пазарна капитализация $ 44.90K$ 44.90K $ 44.90K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 44.90K$ 44.90K $ 44.90K Циркулиращо предлагане 999.75M 999.75M 999.75M Общо предлагане 999,753,300.426281 999,753,300.426281 999,753,300.426281

Текущата пазарна капитализация на PJN е $ 44.90K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на PJN е 999.75M, като общото предлагане е 999753300.426281. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 44.90K.