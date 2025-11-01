Информация за цената за PIXTEL (PIXTEL) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00002486 $ 0.00002486 $ 0.00002486 24-часов нисък $ 0.00003866 $ 0.00003866 $ 0.00003866 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00002486$ 0.00002486 $ 0.00002486 24-часов висок $ 0.00003866$ 0.00003866 $ 0.00003866 Рекорд за всички времена $ 0.00013876$ 0.00013876 $ 0.00013876 Най-ниска цена $ 0.00001999$ 0.00001999 $ 0.00001999 Промяна на цената (1ч) -0.27% Промяна на цената (1д) +54.14% Промяна на цената (7д) +46.97% Промяна на цената (7д) +46.97%

Цената в реално време за PIXTEL (PIXTEL) е$0.00003831. През последните 24 часа PIXTEL се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00002486 до най-висока стойност $ 0.00003866, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PIXTEL е $ 0.00013876, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001999.

Що се отнася до краткосрочното представяне, PIXTEL има промяна от -0.27% за последния час, +54.14% за 24 часа и +46.97% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за PIXTEL (PIXTEL)

Пазарна капитализация $ 38.51K$ 38.51K $ 38.51K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 38.51K$ 38.51K $ 38.51K Циркулиращо предлагане 998.53M 998.53M 998.53M Общо предлагане 998,530,588.380659 998,530,588.380659 998,530,588.380659

Текущата пазарна капитализация на PIXTEL е $ 38.51K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на PIXTEL е 998.53M, като общото предлагане е 998530588.380659. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 38.51K.