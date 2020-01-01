Токеномика на PIXL (PIXL) Открийте ключова информация за PIXL (PIXL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за PIXL (PIXL) What is the project about? Pixl is a gaming utility token for The Pixlverse. It will be used for all gaming related transactions (breeding, leveling up, buying in game assets, paying to battle opponents etc etc. What makes your project unique? The Pixlverse is one of the first Web3 native games being released with 100% playability on mobile. It is a pet battler style game with extremely in depth game mechanics to keep players coming back for more. History of your project. The Pixlverse is an NFT project founded by the creators of Sappy Seals. These projects come under the banner of Pixl Labs who have an in house industry leading team of game designers, developers, tokenomics experts and marketers. What’s next for your project? Public launch of The Pixlverse and years of developing the game until it is respected in the competitive and casual gaming scene. What can your token be used for? All Pixlverse in game purchases as well as other Pixl Lab related promotions. Официален уебсайт: https://www.sappyseals.io/ Бяла книга: https://gitbook.thepixlverse.com/ Купете PIXL сега!

Токеномика и анализ на цената за PIXL (PIXL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за PIXL (PIXL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 13.91M $ 13.91M $ 13.91M Общо предлагане: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Циркулиращо предлагане: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 13.91M $ 13.91M $ 13.91M Рекорд за всички времена: $ 0.164294 $ 0.164294 $ 0.164294 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.01738658 $ 0.01738658 $ 0.01738658 Текуща цена: $ 0.02785373 $ 0.02785373 $ 0.02785373 Научете повече за цената на PIXL (PIXL)

Токеномика на PIXL (PIXL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на PIXL (PIXL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PIXL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PIXL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PIXL, разгледайте цената в реално време на токените PIXL!

