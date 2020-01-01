Токеномика на Pixel (PXL) Открийте ключова информация за Pixel (PXL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Pixel (PXL) XR Publisher is an open-source platform dedicated to decentralizing the 3D web by providing tools that enable creators to build, publish, and monetize immersive 3D experiences. Founded by Anthony Burchell in 2020, the platform offers a comprehensive suite of services, including AI character management, social integrations, and 3D content publishing, all designed to democratize access to the metaverse. The $PXL token is the official cryptocurrency associated with XR Publisher. Initially, there were no plans to launch a token; however, due to community interest and the emergence of unofficial tokens, the decision was made to introduce $PXL to maintain project integrity and provide a legitimate option for supporters. The token serves as a demonstration of XR Publisher's capabilities and aims to engage the community in the platform's growth and the broader 3D web ecosystem. Официален уебсайт: https://xrpublisher.com/ Купете PXL сега!

Токеномика и анализ на цената за Pixel (PXL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Pixel (PXL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 64.54K $ 64.54K $ 64.54K Общо предлагане: $ 644.25M $ 644.25M $ 644.25M Циркулиращо предлагане: $ 644.25M $ 644.25M $ 644.25M FDV (оценка при пълна реализация): $ 64.54K $ 64.54K $ 64.54K Рекорд за всички времена: $ 0.00685466 $ 0.00685466 $ 0.00685466 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00010018 $ 0.00010018 $ 0.00010018 Научете повече за цената на Pixel (PXL)

Токеномика на Pixel (PXL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Pixel (PXL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PXL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PXL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PXL, разгледайте цената в реално време на токените PXL!

Прогноза за цената за PXL Искате ли да знаете какъв път може да поеме PXL? Нашата страница за прогноза за цената PXL съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PXL сега!

