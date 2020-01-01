Токеномика на Pitty the Pitbull (PITTY) Открийте ключова информация за Pitty the Pitbull (PITTY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Pitty the Pitbull (PITTY) The Bored $PITTY Kennel Club is an innovative project on the Solana blockchain, blending the power of community-driven engagement with cutting-edge technology. At its core, this 5000-piece NFT collection fosters a strong and inclusive community while offering tangible benefits through its $PITTY token ecosystem. Central to our utility is the PITTbull trading bot, a dynamic tool designed to maximize returns for our holders. This bot leverages advanced algorithms to enhance trading efficiency and profitability, creating passive income opportunities. By combining unique NFTs, a robust community, and groundbreaking trading technology, we aim to revolutionize the Solana ecosystem and offer lasting value to our supporters. Официален уебсайт: https://www.boredpitty.com Купете PITTY сега!

Токеномика и анализ на цената за Pitty the Pitbull (PITTY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Pitty the Pitbull (PITTY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 10.66K Общо предлагане: $ 999.82M Циркулиращо предлагане: $ 999.82M FDV (оценка при пълна реализация): $ 10.66K Рекорд за всички времена: $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 Текуща цена: $ 0

Токеномика на Pitty the Pitbull (PITTY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Pitty the Pitbull (PITTY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PITTY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PITTY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PITTY, разгледайте цената в реално време на токените PITTY!

