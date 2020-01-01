Токеномика на Pisces (PISCES) Открийте ключова информация за Pisces (PISCES), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Pisces (PISCES) Astrofolio taps into current cultural trends by referencing memes and popular narratives within the crypto space. It allows users to speculate on or invest in cryptocurrencies based on astrological signs, which is a novel approach in the crypto space. This fusion of ancient wisdom with modern financial technology creates a unique niche for enthusiasts of both fields. Pisces, the Fish 🐟, captures the dreamlike and intuitive energy of late winter, from mid-February to mid-March. Known for its deep emotional and spiritual connections, Pisces season invites you to dive into the realms of imagination and compassion. 🌌 Connect with the mystical and empathetic spirit of Pisces! Официален уебсайт: https://astrofolio.xyz/ Купете PISCES сега!

Токеномика и анализ на цената за Pisces (PISCES) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Pisces (PISCES), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.68M $ 1.68M $ 1.68M Общо предлагане: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Циркулиращо предлагане: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.68M $ 1.68M $ 1.68M Рекорд за всички времена: $ 0.00926443 $ 0.00926443 $ 0.00926443 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00024297 $ 0.00024297 $ 0.00024297 Текуща цена: $ 0.00167397 $ 0.00167397 $ 0.00167397 Научете повече за цената на Pisces (PISCES)

Токеномика на Pisces (PISCES): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Pisces (PISCES) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PISCES токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PISCES токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PISCES, разгледайте цената в реално време на токените PISCES!

Прогноза за цената за PISCES Искате ли да знаете какъв път може да поеме PISCES? Нашата страница за прогноза за цената PISCES съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PISCES сега!

