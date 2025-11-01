Информация за цената за PIPCAT (PIPCAT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 24-часов нисък $ 0 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 0 Най-ниска цена $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.43% Промяна на цената (1д) +2.28% Промяна на цената (7д) -35.80%

Цената в реално време за PIPCAT (PIPCAT) е--. През последните 24 часа PIPCAT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PIPCAT е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, PIPCAT има промяна от -0.43% за последния час, +2.28% за 24 часа и -35.80% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за PIPCAT (PIPCAT)

Пазарна капитализация $ 13.90K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 13.90K Циркулиращо предлагане 999.60M Общо предлагане 999,595,229.503441

Текущата пазарна капитализация на PIPCAT е $ 13.90K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на PIPCAT е 999.60M, като общото предлагане е 999595229.503441. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 13.90K.