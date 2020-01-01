Токеномика на Pinto (PINTO) Открийте ключова информация за Pinto (PINTO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Pinto (PINTO) Pinto is low volatility money built on Base. The term stablecoin gives people the wrong idea. Whereas sufficiently collateralized stablecoins are in fact stable coins, they are not money. Money has endogenous value. Money is volatile in nature. Our goal is to create money with endogenous value because of its censorship resistance, capital efficiency, and low volatility. Pinto is not intended to create perfect stability. The stablecoin trilemma clearly states that censorship resistance and capital efficiency (i.e., low carrying costs) come at the cost of ideal price stability. However, there is certainly some sufficiently low level of volatility below which a censorship-resistant money with competitive carrying costs would compete with centralized stablecoins. Stablecoin out. Low volatility money in. Официален уебсайт: https://pinto.money/ Купете PINTO сега!

Токеномика и анализ на цената за Pinto (PINTO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Pinto (PINTO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 10.51M $ 10.51M $ 10.51M Общо предлагане: $ 10.90M $ 10.90M $ 10.90M Циркулиращо предлагане: $ 10.90M $ 10.90M $ 10.90M FDV (оценка при пълна реализация): $ 10.51M $ 10.51M $ 10.51M Рекорд за всички времена: $ 1.023 $ 1.023 $ 1.023 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.343824 $ 0.343824 $ 0.343824 Текуща цена: $ 0.96389 $ 0.96389 $ 0.96389 Научете повече за цената на Pinto (PINTO)

Токеномика на Pinto (PINTO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Pinto (PINTO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PINTO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PINTO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PINTO, разгледайте цената в реално време на токените PINTO!

Прогноза за цената за PINTO Искате ли да знаете какъв път може да поеме PINTO? Нашата страница за прогноза за цената PINTO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PINTO сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!