Информация за цената за Pinto Coin (PINTO) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00007477 $ 0.00007477 $ 0.00007477 24-часов нисък $ 0.00007658 $ 0.00007658 $ 0.00007658 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00007477$ 0.00007477 $ 0.00007477 24-часов висок $ 0.00007658$ 0.00007658 $ 0.00007658 Рекорд за всички времена $ 0.00051594$ 0.00051594 $ 0.00051594 Най-ниска цена $ 0.00007477$ 0.00007477 $ 0.00007477 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) +1.39% Промяна на цената (7д) -8.10% Промяна на цената (7д) -8.10%

Цената в реално време за Pinto Coin (PINTO) е$0.00007616. През последните 24 часа PINTO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00007477 до най-висока стойност $ 0.00007658, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PINTO е $ 0.00051594, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00007477.

Що се отнася до краткосрочното представяне, PINTO има промяна от -- за последния час, +1.39% за 24 часа и -8.10% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Pinto Coin (PINTO)

Пазарна капитализация $ 76.16K$ 76.16K $ 76.16K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 76.16K$ 76.16K $ 76.16K Циркулиращо предлагане 999.99M 999.99M 999.99M Общо предлагане 999,991,266.916245 999,991,266.916245 999,991,266.916245

Текущата пазарна капитализация на Pinto Coin е $ 76.16K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на PINTO е 999.99M, като общото предлагане е 999991266.916245. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 76.16K.