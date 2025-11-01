БорсаDEX+
Цената в реално време на Pinto Coin днес е 0.00007616 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за PINTO към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на PINTO в MEXC сега.

Повече за PINTO

PINTOценова информация

Какво представлява PINTO

Официален уебсайт на PINTO

Токеномика на PINTO

PINTO ценова прогноза

Pinto Coin Лого

Pinto Coin цена (PINTO)

Не се намира в списъка

1 PINTO към USD - цена в реално време:

--
----
+1.30%1D
USD
Pinto Coin (PINTO) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:48:36 (UTC+8)

Информация за цената за Pinto Coin (PINTO) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00007477
24-часов нисък
$ 0.00007658
24-часов висок

$ 0.00007477
$ 0.00007658
$ 0.00051594
$ 0.00007477
--

+1.39%

-8.10%

-8.10%

Цената в реално време за Pinto Coin (PINTO) е$0.00007616. През последните 24 часа PINTO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00007477 до най-висока стойност $ 0.00007658, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PINTO е $ 0.00051594, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00007477.

Що се отнася до краткосрочното представяне, PINTO има промяна от -- за последния час, +1.39% за 24 часа и -8.10% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Pinto Coin (PINTO)

$ 76.16K
--
$ 76.16K
999.99M
999,991,266.916245
Текущата пазарна капитализация на Pinto Coin е $ 76.16K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на PINTO е 999.99M, като общото предлагане е 999991266.916245. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 76.16K.

История на цените за Pinto Coin (PINTO) USD

През днешния ден промяната в цената на Pinto Coin към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Pinto Coin към USD беше $ -0.0000543930.
През последните 60 дни промяната в цената на Pinto Coin към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Pinto Coin към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+1.39%
30 дни$ -0.0000543930-71.41%
60 дни$ 0--
90 дни$ 0--

Какво е Pinto Coin (PINTO)

$PINTO is positioning itself as Africa’s leading token, powered by the cultural reach of FatboyAnimations, one of the continent’s most influential digital creators, with over 2M followers on TikTok and 800K on Instagram. Built on Solana, $PINTO blends internet humor, community participation, and accessible tools to engage and reward a new generation of African users entering Web3. With a mission rooted in culture and real-world impact, the project also channels part of its momentum toward charitable initiatives that support local communities. Led by a founder featured in Forbes, CNN, BBC, and Meta, $PINTO represents a new kind of Web3 movement, where memes meet meaning.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Pinto Coin (PINTO) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Pinto Coin (USD)

Колко ще струва Pinto Coin (PINTO) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Pinto Coin (PINTO) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Pinto Coin.

Проверете прогнозата за цената за Pinto Coin сега!

PINTO към местни валути

Токеномика на Pinto Coin (PINTO)

Разбирането на токеномиката на Pinto Coin (PINTO) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените PINTO сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Pinto Coin (PINTO)

Колко струва Pinto Coin (PINTO) днес?
Цената в реално време на PINTO в USD е 0.00007616 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на PINTO към USD?
Текущата цена на PINTO към USD е $ 0.00007616. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Pinto Coin?
Пазарната капитализация за PINTO е $ 76.16K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на PINTO?
Циркулиращото предлагане на PINTO е 999.99M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на PINTO?
PINTO постигна ATH цена от 0.00051594 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на PINTO?
PINTO достигна ATL цена от 0.00007477 USD.
Какъв е обемът на търговията на PINTO?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за PINTO е -- USD.
Ще се повиши ли PINTO тази година?
PINTO може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за PINTO за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:48:36 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Pinto Coin (PINTO)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

