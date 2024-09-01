Токеномика на Pino TRX (PINO) Открийте ключова информация за Pino TRX (PINO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Pino TRX (PINO) Pino TRX is a community based token on Tron blockchain. It is launched via fair launch on SunPump. This token will provide a utility - OTC-market mini-app for telegram, which will allow users to trade memecoins right on Telegram outside of DEXes. This app will help users to not affect the price of the token while trading. Main idea of the project is to unite all memecoins on Tron blockchain under one platform for trading and exchange Официален уебсайт: https://pino-trx.com/ Бяла книга: https://pino-trx.com/wp-content/uploads/2024/09/Pino-OTC.pdf Купете PINO сега!

Токеномика и анализ на цената за Pino TRX (PINO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Pino TRX (PINO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 65.30K $ 65.30K $ 65.30K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 65.30K $ 65.30K $ 65.30K Рекорд за всички времена: $ 0.00190556 $ 0.00190556 $ 0.00190556 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Pino TRX (PINO)

Токеномика на Pino TRX (PINO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Pino TRX (PINO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PINO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PINO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PINO, разгледайте цената в реално време на токените PINO!

