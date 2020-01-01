Токеномика на PinGo (PINGO) Открийте ключова информация за PinGo (PINGO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за PinGo (PINGO) PinGo - the first AI+DePIN project on the TON network, redefining the way we access computational resources, datasets, and artificial intelligence. PinGo serves as a medium that bridges idle computing power, effectively addressing the problem of fragmented and idle resources. By leveraging AI, DePIN (Decentralized Physical Infrastructure), and Decloud solutions, PinGo provides a robust computing power foundation for building AI models. Our platform integrates these technologies to optimize and democratize access to essential computational resources, driving innovation and efficiency in machine learning applications. Официален уебсайт: https://pingo.work/ Купете PINGO сега!

Токеномика и анализ на цената за PinGo (PINGO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за PinGo (PINGO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 6.65M $ 6.65M $ 6.65M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 111.21M $ 111.21M $ 111.21M FDV (оценка при пълна реализация): $ 59.82M $ 59.82M $ 59.82M Рекорд за всички времена: $ 0.402481 $ 0.402481 $ 0.402481 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.04183784 $ 0.04183784 $ 0.04183784 Текуща цена: $ 0.059818 $ 0.059818 $ 0.059818 Научете повече за цената на PinGo (PINGO)

Токеномика на PinGo (PINGO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на PinGo (PINGO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PINGO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PINGO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PINGO, разгледайте цената в реално време на токените PINGO!

Прогноза за цената за PINGO Искате ли да знаете какъв път може да поеме PINGO? Нашата страница за прогноза за цената PINGO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PINGO сега!

