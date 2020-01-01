Токеномика на Ping Dog (PING) Открийте ключова информация за Ping Dog (PING), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Ping Dog (PING) A cute little dog on the solana blockchain $ping Welcome to my world! I’m a cute little dog with soft pink fur and a heart full of excitement. My tail is always wagging with happiness, but don't let the cuteness fool you, i've got a fierce side too! Whether you're here for fun, or something a little wilder, I'm your loyal companion in the brightest universe you've ever seen. Your support and the way you’ve embraced my third child means the world to me. The vision is clear, and the ambition is limitless! Thank you for an incredible first week of Ping - this is just the beginning, with so much more to come! Официален уебсайт: https://ping.meme/ Купете PING сега!

Токеномика и анализ на цената за Ping Dog (PING) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Ping Dog (PING), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 8.70K $ 8.70K $ 8.70K Общо предлагане: $ 999.43M $ 999.43M $ 999.43M Циркулиращо предлагане: $ 999.43M $ 999.43M $ 999.43M FDV (оценка при пълна реализация): $ 8.70K $ 8.70K $ 8.70K Рекорд за всички времена: $ 0.00572043 $ 0.00572043 $ 0.00572043 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00000753 $ 0.00000753 $ 0.00000753 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Ping Dog (PING)

Токеномика на Ping Dog (PING): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Ping Dog (PING) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PING токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PING токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PING, разгледайте цената в реално време на токените PING!

Прогноза за цената за PING Искате ли да знаете какъв път може да поеме PING? Нашата страница за прогноза за цената PING съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PING сега!

