Информация за цената за Pinealon (PNL) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00003376 $ 0.00003376 $ 0.00003376 24-часов нисък $ 0.00003568 $ 0.00003568 $ 0.00003568 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00003376$ 0.00003376 $ 0.00003376 24-часов висок $ 0.00003568$ 0.00003568 $ 0.00003568 Рекорд за всички времена $ 0.00044206$ 0.00044206 $ 0.00044206 Най-ниска цена $ 0.00003297$ 0.00003297 $ 0.00003297 Промяна на цената (1ч) -0.47% Промяна на цената (1д) +3.89% Промяна на цената (7д) -1.40% Промяна на цената (7д) -1.40%

Цената в реално време за Pinealon (PNL) е$0.00003517. През последните 24 часа PNL се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00003376 до най-висока стойност $ 0.00003568, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PNL е $ 0.00044206, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00003297.

Що се отнася до краткосрочното представяне, PNL има промяна от -0.47% за последния час, +3.89% за 24 часа и -1.40% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Pinealon (PNL)

Пазарна капитализация $ 35.16K$ 35.16K $ 35.16K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 35.16K$ 35.16K $ 35.16K Циркулиращо предлагане 999.71M 999.71M 999.71M Общо предлагане 999,706,666.019517 999,706,666.019517 999,706,666.019517

Текущата пазарна капитализация на Pinealon е $ 35.16K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на PNL е 999.71M, като общото предлагане е 999706666.019517. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 35.16K.