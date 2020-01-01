Токеномика на PIM PIMLING (PIM) Открийте ключова информация за PIM PIMLING (PIM), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за PIM PIMLING (PIM) Pim is the eternally optimistic and cheerful character from Smiling Friends Inc., where he works alongside his best friend Charlie to spread happiness throughout the world. Known for his pink appearance, infectious positivity, and unwavering kindness, Pim has become a beloved icon of joy in the crypto space. In the show, Pim revolves around the surreal misadventures of a small charity and its four employees dedicated to spreading happiness. Официален уебсайт: https://pimpimling.wtf/ Купете PIM сега!

Токеномика и анализ на цената за PIM PIMLING (PIM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за PIM PIMLING (PIM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 17.91K $ 17.91K $ 17.91K Общо предлагане: $ 746.74M $ 746.74M $ 746.74M Циркулиращо предлагане: $ 746.74M $ 746.74M $ 746.74M FDV (оценка при пълна реализация): $ 17.91K $ 17.91K $ 17.91K Рекорд за всички времена: $ 0.00384742 $ 0.00384742 $ 0.00384742 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на PIM PIMLING (PIM)

Токеномика на PIM PIMLING (PIM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на PIM PIMLING (PIM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PIM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PIM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PIM, разгледайте цената в реално време на токените PIM!

Прогноза за цената за PIM Искате ли да знаете какъв път може да поеме PIM? Нашата страница за прогноза за цената PIM съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PIM сега!

