Информация за цената за PILSO OS (PILSO) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00023326 $ 0.00023326 $ 0.00023326 24-часов нисък $ 0.00023663 $ 0.00023663 $ 0.00023663 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00023326$ 0.00023326 $ 0.00023326 24-часов висок $ 0.00023663$ 0.00023663 $ 0.00023663 Рекорд за всички времена $ 0.005568$ 0.005568 $ 0.005568 Най-ниска цена $ 0.00022744$ 0.00022744 $ 0.00022744 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -0.03% Промяна на цената (7д) +0.57% Промяна на цената (7д) +0.57%

Цената в реално време за PILSO OS (PILSO) е$0.00023495. През последните 24 часа PILSO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00023326 до най-висока стойност $ 0.00023663, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PILSO е $ 0.005568, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00022744.

Що се отнася до краткосрочното представяне, PILSO има промяна от -- за последния час, -0.03% за 24 часа и +0.57% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за PILSO OS (PILSO)

Пазарна капитализация $ 19.32K$ 19.32K $ 19.32K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 23.50K$ 23.50K $ 23.50K Циркулиращо предлагане 82.23M 82.23M 82.23M Общо предлагане 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на PILSO OS е $ 19.32K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на PILSO е 82.23M, като общото предлагане е 100000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 23.50K.