Токеномика на Pillzumi (PILLZUMI) Открийте ключова информация за Pillzumi (PILLZUMI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Pillzumi (PILLZUMI) Most AI agents today are built on static contexts and fixed knowledge bases, which leads to rigid behaviors that don't adapt over time in their personality. Pillzumi aims to change that by creating AI agents that evolve through an autonomously generated story. Centered around the tale of pills escaping their pharmacy, Pillzumi demonstrates that agent-based projects should be led by stories, allowing for dynamic changes in behavior and context. Also, by finding novel ways to visualize and contribute to agents' memories, we move beyond traditional character files and opaque models. We focus on aesthetics to ensure that despite the layers of automation, the output remains engaging and artistically rich. Официален уебсайт: https://pillzumi.com Купете PILLZUMI сега!

Токеномика и анализ на цената за Pillzumi (PILLZUMI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Pillzumi (PILLZUMI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 55.24K $ 55.24K $ 55.24K Общо предлагане: $ 999.73M $ 999.73M $ 999.73M Циркулиращо предлагане: $ 999.73M $ 999.73M $ 999.73M FDV (оценка при пълна реализация): $ 55.24K $ 55.24K $ 55.24K Рекорд за всички времена: $ 0.01926212 $ 0.01926212 $ 0.01926212 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Pillzumi (PILLZUMI)

Токеномика на Pillzumi (PILLZUMI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Pillzumi (PILLZUMI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PILLZUMI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PILLZUMI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PILLZUMI, разгледайте цената в реално време на токените PILLZUMI!

Прогноза за цената за PILLZUMI Искате ли да знаете какъв път може да поеме PILLZUMI? Нашата страница за прогноза за цената PILLZUMI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PILLZUMI сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!