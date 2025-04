Какво е Pill ($PILL)

PILL, a memecoin catering to community needs, fosters engagement in the Base ecosystem. With the NFT collection launched and airdrop distributed, we're experiencing steady growth. Supported by the community and collaborations like Raz (Guild Founder), GLOOM, more partnerships are on the horizon.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Pill ($PILL) ресурс Официален уеб сайт