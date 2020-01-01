Токеномика на Pike Finance (P) Открийте ключова информация за Pike Finance (P), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Pike Finance (P) Pike is a cross-chain lending market with no bridge and wrapped tokens risks. Pike allows users to access native liquidity across any chain. Its modular design improves security and capital efficiency, offering better rates through interest rate arbitrage and full liquidity utilization, boosting market stability. Pike's new design introduces three core modules: Local Markets (LMs), Universal Vault (UV), and Protocol-Oriented Chain Abstraction (POCA). These modules are highly composable and can operate independently. Официален уебсайт: https://www.pike.finance/

Токеномика и анализ на цената за Pike Finance (P) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Pike Finance (P), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 287.49K $ 287.49K $ 287.49K Общо предлагане: $ 358.45M $ 358.45M $ 358.45M Циркулиращо предлагане: $ 230.08M $ 230.08M $ 230.08M FDV (оценка при пълна реализация): $ 447.88K $ 447.88K $ 447.88K Рекорд за всички времена: $ 0.04150518 $ 0.04150518 $ 0.04150518 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00124634 $ 0.00124634 $ 0.00124634 Текуща цена: $ 0.00125009 $ 0.00125009 $ 0.00125009 Научете повече за цената на Pike Finance (P)

Токеномика на Pike Finance (P): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Pike Finance (P) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой P токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой P токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на P, разгледайте цената в реално време на токените P!

Прогноза за цената за P Искате ли да знаете какъв път може да поеме P? Нашата страница за прогноза за цената P съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените P сега!

