Информация за цената за PIGEONS (PIGEONS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: 24-часов нисък $ 0.00429469 24-часов висок $ 0.00446043 Рекорд за всички времена $ 0.00553629 Най-ниска цена $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.84% Промяна на цената (1д) +0.71% Промяна на цената (7д) -2.75%

Цената в реално време за PIGEONS (PIGEONS) е$0.0044414. През последните 24 часа PIGEONS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00429469 до най-висока стойност $ 0.00446043, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PIGEONS е $ 0.00553629, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, PIGEONS има промяна от +0.84% за последния час, +0.71% за 24 часа и -2.75% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за PIGEONS (PIGEONS)

Пазарна капитализация $ 1.42M Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.43M Циркулиращо предлагане 318.82M Общо предлагане 321,000,123.0000001

Текущата пазарна капитализация на PIGEONS е $ 1.42M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на PIGEONS е 318.82M, като общото предлагане е 321000123.0000001. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.43M.