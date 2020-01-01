Токеномика на Pigeon Tech (GOVAI) Открийте ключова информация за Pigeon Tech (GOVAI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Pigeon Tech (GOVAI) Pigeon Tech v6.9 is revolutionizing surveillance with next-gen AI. Imagine birds secretly integrated with advanced tech—turning the ‘birds aren’t real’ meme into a groundbreaking reality. This isn’t just a meme upgrade; it’s the future of surveillance, blending nature and innovation. With this AI-powered shift, industries from security to data collection will face massive disruption. The future is now, and it’s smarter, faster, and hidden in plain sight. Get ready for the tech revolution! Официален уебсайт: https://govai.meme Купете GOVAI сега!

Токеномика и анализ на цената за Pigeon Tech (GOVAI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Pigeon Tech (GOVAI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 438.86K $ 438.86K $ 438.86K Общо предлагане: $ 999.83M $ 999.83M $ 999.83M Циркулиращо предлагане: $ 999.83M $ 999.83M $ 999.83M FDV (оценка при пълна реализация): $ 438.86K $ 438.86K $ 438.86K Рекорд за всички времена: $ 0.0086572 $ 0.0086572 $ 0.0086572 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00043699 $ 0.00043699 $ 0.00043699 Научете повече за цената на Pigeon Tech (GOVAI)

Токеномика на Pigeon Tech (GOVAI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Pigeon Tech (GOVAI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GOVAI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GOVAI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GOVAI, разгледайте цената в реално време на токените GOVAI!

