Информация за pig wif hat (PIGWIF) Pigwif is a decentralized, community-driven memecoin on the Solana blockchain. Originally launched through a fair process, the project experienced a major shift when the initial developer exited around a $3 million market cap. Following the decline to approximately $200k, the community organized a CTO (Community Takeover) to rebuild the project from the ground up. Pigwif seeks to revive the early days of crypto, emphasizing collaboration and transparency over the competitive "PvP rug race" culture prevalent in the current memecoin landscape. It promotes a “PvE” (player vs. environment) mindset — where the community works together against external challenges rather than turning on each other. With no central developer or team in control, Pigwif's direction is shaped entirely by its holders. Through grassroots engagement, organic growth, and a strong focus on sustainability, the project aims to establish itself as a long-term presence in the Solana ecosystem. Официален уебсайт: https://pigwifhat.com/ Купете PIGWIF сега!

Токеномика и анализ на цената за pig wif hat (PIGWIF) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за pig wif hat (PIGWIF), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 40.05K Общо предлагане: $ 999.97M Циркулиращо предлагане: $ 999.97M FDV (оценка при пълна реализация): $ 40.05K Рекорд за всички времена: $ 0.00154829 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 Текуща цена: $ 0

Токеномика на pig wif hat (PIGWIF): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на pig wif hat (PIGWIF) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PIGWIF токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PIGWIF токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PIGWIF, разгледайте цената в реално време на токените PIGWIF!

Прогноза за цената за PIGWIF Искате ли да знаете какъв път може да поеме PIGWIF? Нашата страница за прогноза за цената PIGWIF съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PIGWIF сега!

