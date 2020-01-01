Токеномика на Pico ($PICO) Открийте ключова информация за Pico ($PICO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Pico ($PICO) Pico is one of the flagship IPs of Abstract Chain—a mischievous, emotionally resonant penguin shaping a new cultural narrative. With a distinct visual identity, 100M+ views across social platforms, and a strong content pipeline (animation, lore, more), Pico is built to scale across media, community, and on-chain integrations within the Abstract ecosystem. Pico escaped, and now he's taking over the chain. Официален уебсайт: https://www.pico.meme/ Купете $PICO сега!

Токеномика и анализ на цената за Pico ($PICO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Pico ($PICO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 30.22K $ 30.22K $ 30.22K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 30.22K $ 30.22K $ 30.22K Рекорд за всички времена: $ 0.00510503 $ 0.00510503 $ 0.00510503 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00001145 $ 0.00001145 $ 0.00001145 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Pico ($PICO)

Токеномика на Pico ($PICO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Pico ($PICO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой $PICO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой $PICO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на $PICO, разгледайте цената в реално време на токените $PICO!

Прогноза за цената за $PICO Искате ли да знаете какъв път може да поеме $PICO? Нашата страница за прогноза за цената $PICO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените $PICO сега!

