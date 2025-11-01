Информация за цената за PickleVault (PICKLE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.0006151 $ 0.0006151 $ 0.0006151 24-часов нисък $ 0.00070597 $ 0.00070597 $ 0.00070597 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.0006151$ 0.0006151 $ 0.0006151 24-часов висок $ 0.00070597$ 0.00070597 $ 0.00070597 Рекорд за всички времена $ 0.00814848$ 0.00814848 $ 0.00814848 Най-ниска цена $ 0.0006151$ 0.0006151 $ 0.0006151 Промяна на цената (1ч) +0.90% Промяна на цената (1д) +4.64% Промяна на цената (7д) -34.84% Промяна на цената (7д) -34.84%

Цената в реално време за PickleVault (PICKLE) е$0.00066243. През последните 24 часа PICKLE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0006151 до най-висока стойност $ 0.00070597, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PICKLE е $ 0.00814848, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0006151.

Що се отнася до краткосрочното представяне, PICKLE има промяна от +0.90% за последния час, +4.64% за 24 часа и -34.84% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за PickleVault (PICKLE)

Пазарна капитализация $ 271.30K$ 271.30K $ 271.30K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 271.30K$ 271.30K $ 271.30K Циркулиращо предлагане 410.00M 410.00M 410.00M Общо предлагане 409,997,282.800188 409,997,282.800188 409,997,282.800188

Текущата пазарна капитализация на PickleVault е $ 271.30K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на PICKLE е 410.00M, като общото предлагане е 409997282.800188. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 271.30K.