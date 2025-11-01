БорсаDEX+
Цената в реално време на PickleCharts Token днес е 0.00166784 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за PCC към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на PCC в MEXC сега.

PickleCharts Token Лого

PickleCharts Token цена (PCC)

Не се намира в списъка

1 PCC към USD - цена в реално време:

$0.00166784
$0.00166784$0.00166784
0.00%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
PickleCharts Token (PCC) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 05:20:59 (UTC+8)

Информация за цената за PickleCharts Token (PCC) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00764956
$ 0.00764956$ 0.00764956

$ 0.00165932
$ 0.00165932$ 0.00165932

--

--

-31.99%

-31.99%

Цената в реално време за PickleCharts Token (PCC) е$0.00166784. През последните 24 часа PCC се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PCC е $ 0.00764956, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00165932.

Що се отнася до краткосрочното представяне, PCC има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и -31.99% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за PickleCharts Token (PCC)

$ 27.93K
$ 27.93K$ 27.93K

--
----

$ 32.94K
$ 32.94K$ 32.94K

16.75M
16.75M 16.75M

19,748,163.33791203
19,748,163.33791203 19,748,163.33791203

Текущата пазарна капитализация на PickleCharts Token е $ 27.93K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на PCC е 16.75M, като общото предлагане е 19748163.33791203. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 32.94K.

История на цените за PickleCharts Token (PCC) USD

През днешния ден промяната в цената на PickleCharts Token към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на PickleCharts Token към USD беше $ -0.0004936577.
През последните 60 дни промяната в цената на PickleCharts Token към USD беше $ -0.0009530309.
През последните 90 дни промяната в цената на PickleCharts Token към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0--
30 дни$ -0.0004936577-29.59%
60 дни$ -0.0009530309-57.14%
90 дни$ 0--

Какво е PickleCharts Token (PCC)

PickleCharts Token (PCC) is the native utility token powering Pickle Charts, a revolutionary DeFi trading platform designed to solve critical challenges in decentralized finance. Built on Binance Smart Chain with a fixed supply of 20 million tokens, PCC features enterprise-grade security with a 9.6/10 security score and 98% bot protection effectiveness. The platform combines real-time honeypot detection with 99.7% accuracy, comprehensive token analytics, interactive wallet bubble maps, and advanced security tools. PCC employs a deflationary tokenomics model with a 3% tax on LP sells only, automatically distributing rewards to stakers while burning tokens to reduce supply. The project features professional 2-year team vesting, anti-bot protection mechanisms, and multiple utility layers including premium platform access, enhanced analytics, token promotion opportunities, and roadmap participation for involved users.

Прогноза за цената за PickleCharts Token (USD)

Колко ще струва PickleCharts Token (PCC) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от PickleCharts Token (PCC) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за PickleCharts Token.

PCC към местни валути

Токеномика на PickleCharts Token (PCC)

Разбирането на токеномиката на PickleCharts Token (PCC) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените PCC сега!

Хората също питат: Други въпроси относно PickleCharts Token (PCC)

Колко струва PickleCharts Token (PCC) днес?
Цената в реално време на PCC в USD е 0.00166784 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на PCC към USD?
Текущата цена на PCC към USD е $ 0.00166784. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на PickleCharts Token?
Пазарната капитализация за PCC е $ 27.93K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на PCC?
Циркулиращото предлагане на PCC е 16.75M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на PCC?
PCC постигна ATH цена от 0.00764956 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на PCC?
PCC достигна ATL цена от 0.00165932 USD.
Какъв е обемът на търговията на PCC?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за PCC е -- USD.
Ще се повиши ли PCC тази година?
PCC може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за PCC за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 05:20:59 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за PickleCharts Token (PCC)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

