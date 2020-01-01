Токеномика на Pickle Finance (PICKLE) Открийте ключова информация за Pickle Finance (PICKLE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Pickle Finance (PICKLE) Pickle Finance is a yield aggregator that compounds LPs across various chains. Users realise the power of compounding, while saving time and money compared to manual farming. Pickle Finance has Jars, and Farms. Jars compound returns from other protocols, creating a pToken. Farms provide extra Pickle rewards for staking a jars pToken. The Pickle Protocol is governed by DILL holders (users that stake PICKLE) who are able to create and vote on proposals for changes to the protocol. DILL holders also get to share in 45% of protocol revenues, as well as boost the PICKLE rewards on their farms. Официален уебсайт: https://pickle.finance/ Купете PICKLE сега!

Токеномика и анализ на цената за Pickle Finance (PICKLE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Pickle Finance (PICKLE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 111.02K $ 111.02K $ 111.02K Общо предлагане: $ 3.49M $ 3.49M $ 3.49M Циркулиращо предлагане: $ 1.66M $ 1.66M $ 1.66M FDV (оценка при пълна реализация): $ 233.15K $ 233.15K $ 233.15K Рекорд за всички времена: $ 85.24 $ 85.24 $ 85.24 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.04249673 $ 0.04249673 $ 0.04249673 Текуща цена: $ 0.066819 $ 0.066819 $ 0.066819 Научете повече за цената на Pickle Finance (PICKLE)

Токеномика на Pickle Finance (PICKLE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Pickle Finance (PICKLE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PICKLE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PICKLE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PICKLE, разгледайте цената в реално време на токените PICKLE!

Прогноза за цената за PICKLE Искате ли да знаете какъв път може да поеме PICKLE? Нашата страница за прогноза за цената PICKLE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PICKLE сега!

