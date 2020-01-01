Токеномика на Picasso (PICA) Открийте ключова информация за Picasso (PICA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Picasso (PICA) Picasso is a DeFi infrastructure-focused Layer 1 protocol designed to address the challenges of cross-chain interoperability and security. It achieves this by extending the Inter-Blockchain Communication (IBC) protocol to connect multiple ecosystems, including Solana, Ethereum, Cosmos, and Polkadot. Picasso functions as a cross-ecosystem IBC hub, enabling secure asset transfers and facilitating the cross-pollination of assets, builders, and communities between these networks. The project also introduces a Generalized Restaking Layer, allowing users to enhance the security of various blockchain networks by restaking assets across multiple Proof-of-Stake (PoS) systems. Официален уебсайт: https://www.picasso.network/ Бяла книга: https://docs.picasso.network/ Купете PICA сега!

Токеномика и анализ на цената за Picasso (PICA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Picasso (PICA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 200.38K $ 200.38K $ 200.38K Общо предлагане: $ 9.97B $ 9.97B $ 9.97B Циркулиращо предлагане: $ 9.20B $ 9.20B $ 9.20B FDV (оценка при пълна реализация): $ 217.13K $ 217.13K $ 217.13K Рекорд за всички времена: $ 0.02857193 $ 0.02857193 $ 0.02857193 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Picasso (PICA)

Токеномика на Picasso (PICA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Picasso (PICA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PICA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PICA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PICA, разгледайте цената в реално време на токените PICA!

Прогноза за цената за PICA Искате ли да знаете какъв път може да поеме PICA? Нашата страница за прогноза за цената PICA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PICA сега!

