Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Pi Network Dog днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за PIDOG към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на PIDOG в MEXC сега.

Повече за PIDOG

PIDOGценова информация

Какво представлява PIDOG

Официален уебсайт на PIDOG

Токеномика на PIDOG

PIDOG ценова прогноза

Pi Network Dog Лого

Pi Network Dog цена (PIDOG)

Не се намира в списъка

1 PIDOG към USD - цена в реално време:

--
----
-2.80%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията.
USD
Pi Network Dog (PIDOG) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:48:21 (UTC+8)

Информация за цената за Pi Network Dog (PIDOG) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00000252
$ 0.00000252$ 0.00000252

$ 0
$ 0$ 0

+2.48%

-2.85%

-6.73%

-6.73%

Цената в реално време за Pi Network Dog (PIDOG) е--. През последните 24 часа PIDOG се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PIDOG е $ 0.00000252, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, PIDOG има промяна от +2.48% за последния час, -2.85% за 24 часа и -6.73% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Pi Network Dog (PIDOG)

$ 219.24K
$ 219.24K$ 219.24K

--
----

$ 1.32M
$ 1.32M$ 1.32M

5.23T
5.23T 5.23T

31,415,828,111,723.04
31,415,828,111,723.04 31,415,828,111,723.04

Текущата пазарна капитализация на Pi Network Dog е $ 219.24K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на PIDOG е 5.23T, като общото предлагане е 31415828111723.04. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.32M.

История на цените за Pi Network Dog (PIDOG) USD

През днешния ден промяната в цената на Pi Network Dog към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Pi Network Dog към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на Pi Network Dog към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Pi Network Dog към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0-2.85%
30 дни$ 0-21.37%
60 дни$ 0+11.13%
90 дни$ 0--

Какво е Pi Network Dog (PIDOG)

PIDOG is a community-driven meme coin created with the mission to promote and actively support the Pi Network ecosystem. Designed to be more than just a typical meme coin, PIDOG aims to amplify awareness and foster deeper engagement with the Pi Network by leveraging its fun, relatable, and engaging branding. The project recognizes the immense potential of combining the viral nature of meme culture with the ever-growing crypto community, creating an avenue for Pi Network users to connect with the broader cryptocurrency space in a unique and innovative way.

By acting as both a promotional tool and a community symbol, PIDOG seeks to bridge the gap between lighthearted crypto entertainment and meaningful blockchain adoption. Its playful yet purpose-driven approach makes it stand out, ensuring that it not only appeals to crypto enthusiasts but also resonates with Pi Network’s global community of millions of users. Through this synergy, PIDOG continues to grow as a vibrant and influential presence within the crypto landscape.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Pi Network Dog (PIDOG) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Pi Network Dog (USD)

Колко ще струва Pi Network Dog (PIDOG) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Pi Network Dog (PIDOG) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Pi Network Dog.

Проверете прогнозата за цената за Pi Network Dog сега!

PIDOG към местни валути

Токеномика на Pi Network Dog (PIDOG)

Разбирането на токеномиката на Pi Network Dog (PIDOG) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените PIDOG сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Pi Network Dog (PIDOG)

Колко струва Pi Network Dog (PIDOG) днес?
Цената в реално време на PIDOG в USD е 0 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на PIDOG към USD?
Текущата цена на PIDOG към USD е $ 0. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Pi Network Dog?
Пазарната капитализация за PIDOG е $ 219.24K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на PIDOG?
Циркулиращото предлагане на PIDOG е 5.23T USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на PIDOG?
PIDOG постигна ATH цена от 0.00000252 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на PIDOG?
PIDOG достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на PIDOG?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за PIDOG е -- USD.
Ще се повиши ли PIDOG тази година?
PIDOG може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за PIDOG за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:48:21 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Pi Network Dog (PIDOG)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

