Информация за цената за Pi Network Dog (PIDOG) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00000252$ 0.00000252 $ 0.00000252 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +2.48% Промяна на цената (1д) -2.85% Промяна на цената (7д) -6.73% Промяна на цената (7д) -6.73%

Цената в реално време за Pi Network Dog (PIDOG) е--. През последните 24 часа PIDOG се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PIDOG е $ 0.00000252, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, PIDOG има промяна от +2.48% за последния час, -2.85% за 24 часа и -6.73% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Pi Network Dog (PIDOG)

Пазарна капитализация $ 219.24K$ 219.24K $ 219.24K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M Циркулиращо предлагане 5.23T 5.23T 5.23T Общо предлагане 31,415,828,111,723.04 31,415,828,111,723.04 31,415,828,111,723.04

Текущата пазарна капитализация на Pi Network Dog е $ 219.24K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на PIDOG е 5.23T, като общото предлагане е 31415828111723.04. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.32M.